Hirdetés

Miközben a világ vezető motorkerékpár márkai egyre izmosabb és fényűzőbb maxirobogókat dobnak piacra, még mindig vannak modellek, amelyek az egyszerűségről szólnak. A Suzuki európai belépőrobogója sem a kávéház előtti pózolásról vagy a nagy teljesítményről szól, hanem arról, hogy a lehető legköltséghatékonyabb módon jussunk el A-ból B-be.

Bár modern ábrázatot szabtak az Address 110-esnek, teljesen nyilvánvaló, hogy itt a forma követi a funkciót. Az ülés alatt a motor méretéhez képest hatalmas, 20,6 literes csomagtartót találunk (belefér egy sisak), illetve az első idomban vannak rekeszek, a gyújtáskapcsoló alatt pedig rögzítőfül. Apropó, gyújtáskapcsoló: ma már egyre kevesebb gépen lehet látni, pedig nagyon hasznos az elfordítható fémfedél, ami a tolvajok elleni védelmet szolgálja, és persze itt van a berúgókar – nem kell ecsetelni, mennyi kellemetlenségtől kímélheti meg az embert. Sok helyzetben jól jön a rögzítőfék is, így például lejtős felületen sem gond a motor letámasztása (közép- és oldalsztender is van).

Szóval a hétköznapi használatban domborodnak ki igazán a modell képességei, feltéve, ha valakinek nincsenek nagy igényei a menetteljesítményekkel kapcsolatban. A 110-es blokk ugyanis a gyakorlatban jóval kevesebbet tud, mint egy modern 125-ös (pl. Burgman), a 9 lóerős teljesítmény egyértelműen városi használatra szűkíti az Address szerepkörét. Mivel 110 km/órás csúcstempót is képes elérni, ezért nyilván rövidebb időre akár gyorsforgalmi útra is felhajthatunk, ugyanakkor a kényelmes utazósebessége ennél jóval alacsonyabb. A piros lámpánál természetesen erőlködés nélkül rajtolhatjuk le az autókat, azzal persze érdemes számolni, hogy egyszer csak megtörik a lendület. A tankolásnál aztán minden új értelmet nyer – 2,5 literes tesztfogyasztása azt hiszem, önmagáért beszél. Az 5,2 literes üzemanyagtartály 200 kilométeres hatótávot engedélyez.

A mindössze 97 kg-os menetkész tömeg miatt értelemszerűen minimális erő szükséges a motor döntéséhez, az álló kocsisorok közötti haladásnál pedig a szerény külméretek is előnyösek. A 14 colos kerekeken gördülő Address meglepően jól szűri ki az úthibákat, viszont ha kanyarban hajtunk rá valamilyen egyenetlenségre, azzal nem tud mit kezdeni a futómű. Kevesen gondolnak rá, pedig sok motornál okoz gondot az alacsony hasmagasság, de itt például nem kell attól tartani, hogy egy magasabb járdaszigetről legurulva bármi is leér. Az is tény viszont, hogy a fékeken lenne mit csiszolni. A hátsó, dobfék létére meglepően jól lassít, de aki nagyobb motorokhoz van szokva, annak a parányi első tárcsa miatt át kell állnia fejben is a hosszabb féktávokhoz.

Bár a modell vezetéséhez már nem elég a B-kategóriás jogosítvány, az Address igazi kezdőmotor, amely azoknak sem okoz majd problémát, akiknek nincsen motorosmúltjuk. A 728 000 Ft-os ár roppant kedvező, amit az is mutat, hogy a Suzukinál a következő robogó, a Burgman 125-ös 1 398 000 Ft-ot kóstál. Aki szeretné sokoldalúbbá tenni az Addresst, annak szélvédő, markolatfűtés és túradoboz is rendelkezésre áll.

Tetszett

• vonzó ár

• takarékosság

• praktikus részletmegoldások

Nem tetszett

• fék hatásfoka

• futómű

Összegzés

Nem a teljesítményről és a vagány külsőről szól az Address 110-es. Racionális, egyszerű felépítésű modell, alacsony üzemeltetési költségekkel és nem utolsósorban roppant kedvező ár-érték aránnyal.

Suzuki Address 110

Lökettérfogat: 113 cm3

Hengerek/szelepek: 1/2

Max. teljesítmény: 6,5 kW (9 LE) 8000/perc

Max. nyomaték: 8,6 Nm 6250/perc

Sebességváltó: hatfokozatú

Hossz./szél./mag.: 1845/665/1095 mm

Tengelytáv: 1260 mm

Ülésmagasság: 755 mm

Üzemanyagtank: 5,2 l

Gumi elöl/hátul: 80/90 R14/90/90 R14

Menetkész tömeg: 97 kg

Tesztfogyasztás: 2,5 l/100 km

*Alapár: 728 000 Ft