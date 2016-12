Max Fritz éppen 100 éve, 1916-ban vetette papírra az első kétkerekű BMW terveit. Akkoriban még rendhagyónak számított a jármű hossztengelyével párhuzamosan futó főtengely, szokatlanul festettek a vázból oldalra kilógó, hatalmas hengerek, a hét év alatt elkészült BMW R32-es mégis óriási sikert aratott. Több mint 100 km/órás végsebességével és remek gyorsulásával a modell – magas ára ellenére is – rendkívül népszerű lett, a forradalmi építésmód pedig a márka egyik védjegyévé vált.

Több emberöltő telt el az első skiccek felrajzolása óta, de az alapkoncepció mit sem változott, sőt, a klasszikus, léghűtésű boxer éppen napjainkban kap egyre komolyabb szerepet a gyár életében. Nagy erőkkel fejlesztik ugyanis a BMW vadonatúj, Heritage (örökség) modellcsaládját, melyben jelenleg két, azonos vázra épülő típus elérhető: az R nineT és az R nineT Scrambler. Ez azonban csak a kezdet, mivel 2017-re már négyfősre bővül a „flotta”, s a kvartett mindegyik tagjában a népszerű fekvőhengeres erőforrás kap helyet.

A München környékén zajló menetpróbánkon a 70-es évek enduróit idéző Scramblert volt szerencsénk kipróbálni, ám mielőtt megkaparinthattuk volna a szemrevaló gép kulcsát, a tervezők ismertették pár szóban, milyen különleges masinával van dolgunk. Mint elmondták, először is muszáj volt átfésülniük az R nineT testvérmodellben 2013-ban debütált erőforrást, hogy megfeleljen az idén életbe lépett Euro-4-es előírásoknak. Az 1170 cm3-es fekvőhengeres károsanyag-kibocsátását jelentősen csökkentették, de megőrizték eredeti, kereken 110 lóerős teljesítményét. A hajtómű után a felfüggesztést vették kezelésbe, közel 13 centire növelték a 43 mm-es csúszószár-átmérőjű első teleszkópok rugóútját, és a nineT 17-es kereke helyett 19-es első felnit alkalmaztak. A változtatások révén a szabad hasmagasság 220 milliméterre (!) nőtt, ami nemcsak a klasszikus, hanem a modern endurók között is kiemelkedő érték. Mindezt megspékelték a scrambler stílus íratlan szabályainak megfelelő, vékony, díszesen varrott nyereggel és a combnál látványosan elkeskenyedő üzemanyagtartállyal, s máris elkészült a modern, mégis régies külsejű terepmotor.

Először a német-osztrák határvidéken futó szűk, alig másfél sávos hegyi utakon fogtuk vallatóra a Scramblert. Jóllehet, a donorként szolgáló R nineT 2013-as bemutatása óta nem volt dolgom klasszikus BMW-vel, mégis gyorsan sikerült megbarátkoznom vele. Kimondottan lágy hangolású felfüggesztése ugyan némi megszokást igényel az első kilométereken, de ezt leszámítva minden rendkívül harmonikus, kicsit olyan érzés, mintha már évek óta egy ilyen gép állna az ember garázsában. A szokatlanul széles kormánnyal gyerekjáték a gyors irányváltás, könnyedén letudhatók a szűk S-kanyarok, melyben valószínűleg nagy szerepet játszik, hogy a mérnökök ezúttal egy visszafogott méretű, 17 centi széles futófelületű hátsó gumira voksoltak tervezéskor. Összességében tehát az irányíthatóság jelest érdemel, de mégsem ez a Scrambler valódi ütőkártyája. A páratlanul rugalmas boxer és az Igor Akrapovic által tervezett dupla harsona minden egyes gázfröccsnél elvarázsolt, sokszor tényleg csak azért csavartam rá a jobb oldali markolatra, hogy újra halljam a fülnek oly’ kedves muzsikát. Alapjáratról gyorsítva ropogó, mély bariton tör elő a bal oldalon futó dupla kipufogóból, majd 6-7000-es fordulatszám környékén kéjes üvöltésbe vált át, ami csak úgy visszhangzik a hegyvidéki szerpentint övező sziklákról. Ez tényleg a motorozás esszenciája, felesleges felhajtás és fakszni nélkül.

Hogy mennyire puritán is a gép, arra remek példa a szokatlanul gyér műszerezettség – egyetlen analóg sebességmérő árválkodik a míves formájú fényszóró felett. Fordulatszámmérőt hiába is keresnénk mellette, de tulajdonképpen nem is hiányzik, elvégre 2000-nél már csaknem 90 Nm-rel gazdálkodhat a vezető, vagyis minden helyzetben elegendő erő áll rendelkezésére. Ez a robbanékony, mégis kiszámítható erőforrás, a harmonikus futómű és az egyszerűségében lenyűgöző megjelenés igazi különlegesség a klasszikusok között, így bátran állíthatjuk, hogy a Scrambler rögtön a kategória egyik etalonja lett. Szerelem első látásra, és még az ára is meggyőző: bő 600 ezer forinttal olcsóbb, mint a Heritage osztály másik tagja, a 17 colos kerekeken futó R nineT.

BMW R nineT Scrambler

Hengerek/szelepek: B2/8

Max. teljesítmény: 81 kW (110 LE) 7750/perc

Max. nyomaték: 116 Nm/6000/perc

Hossz./szél./mag.: 2175/880/1342 mm

Tengelytáv: 1527 mm

Ülésmagasság: 820 mm

Szabad hasmagasság: 220 mm

Üzemanyagtank: 17 l

Fék elöl/hátul: 2×320/265 mm tárcsa

Menetkész tömeg: 220 kg

Végsebesség: 200 km/h

Átlagfogyasztás: 5,9 l/100 km

A modell vételára: 4 300 000 Ft

