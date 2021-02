Hirdetés

Jonathan Rea és a Kawasaki történelmet írt a superbike vb-n, a brit versenyző az ezres Ninjával idén az egymást követő hatodik évben hódította el az elsőséget. A diadalsorozat ellenére már tudni lehetett egy ideje, hogy Rea tűkön ülve várja az új Ninját, ugyanis a konkurencia őrült felzárkózásba kezdett – a Ducati és a Yamaha egyre komolyabb kihívóvá lépett elő. Az új utcai géppel tehát nem is lehet más a cél, mint megágyazni az újabb superbike sikereknek!

Ami a műszaki alapokat illeti, a váz lényegében változatlan maradt, de a lengővilla 8 mm-rel hosszabb, és a forgáspontja 1 mm-rel alacsonyabbra került. A Showa futóműelemek alapbeállításait módosították, a villa egy hajszálnyival puhább, míg a rugóstag feszesebb – mindez összességében jobb visszajelzéseket ad a pilótának.

A 998 cm3-es soros négyhengeres teljesítménye maradt 203 lóerő, viszont az első három fokozat rövidebb áttételezése miatt jobban lő ki a kanyarokból az újdonság, amelynek egyébként a teljes kipufogórendszerét, az elektronikus fojtószelepeit és az olajhűtőjét is módosították. Utóbbit egy az egyben a superbike gépből emelték át, vagyis az egészen extrém terhelést is bírja. A 2021-es Ninja-kínálat része az RR utójelű verzió is, mely 500 darabos szériában készül. A Marchesini kerekekkel és Pirelli Supercorsa SP abroncsokkal ellátott modell igazi bestia, a Pankltől érkező könnyített hajtókarok és kisebb súrlódású dugattyúk miatt 400-zal többet forog a főtengelye, mint a bázisnak, vagyis percenkénti 14 700-as fordulatra képes!

Ami persze közös az R-ben és az RR-ben, az az új üléspozíció, de a 40 mm-rel magasabb plexi, a feljebb helyezett kormánycsutkák és lábtartók mellett a fejidom is említésre méltó. Ugyan sok vetélytársával ellentétben a nagy Ninja nem kapott oldalsó wingleteket, de a fejidom, mint aerodinamikai elem, sokkal hatékonyabb, a Kawasaki szerint 17%-kal több leszorítóerőt termel, mint a kifutó sorozaté. És persze az sem elhanyagolható, hogy a teljesen új, immáron full-LED-es fényszórók alapvetően megváltoztatták a külsőt. Érdekesség, hogy a Mitsubishitől érkező LED-fényszórók optikai modulja első ízben jelenik meg motorkerékpáron. A Kawasaki a sokat kritizált fénycsíkszerű fordulatszámmérős műszeregységet is lecserélte, helyére egy színes TFT-kijelző érkezett, amely Bluetooth-on keresztül okostelefon-kapcsolódási lehetőséget kínál. A tavasszal piacra kerülő újdonsághoz alapáron adják a tempomatot, a fűthető markolatokért viszont felárat számolnak fel.