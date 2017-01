A Fiat új kompaktautójának, a Tipo-nak a kínálata most teljes a 4,57 méteres hosszúságú kombi karosszéria érkezésével. Ennek belsejében azt a műszerfalat találni, ami egyébként az ötajtósban is szerepet kap, azaz nagyobb méretű a központi érintőképernyő (Lounge szinttől), amely kiáll az egyébként lapos műszerfalból.



Alaphelyzetben 550 literes a csomagtér, amelynek padlója két szinten helyezhető el, a két kiemelhető oldalfal pedig választási lehetőséget kínál: szállíthatunk apró tárgyakat, vagy teljes egészében kihasználhatjuk a csomagtartó szélességét. Az osztottan is dönthető hátsó ülések lehajtva egybefüggő, sík padlót eredményeznek; a csomagtér teljes hosszúsága meghaladja a 180 centimétert.



Ugyanaz a motor- és váltókínálat a kombinál, mint a másik két karosszériánál, tehát az 1,4-es 95 lóerős négyhengeres az alap, az 1,6-os, 110 lóerős benzines csak automatikus váltóval létezik, és Lounge felszereltségnél 1,4 literes, 120 lóerős turbómotor is kérhető. A kisebb, 1,3-as dízel 95 lóerős, a nagyobb 1,6-os 120 lóerős, és utóbbihoz felár ellenében dupla kuplungos váltót is lehet kérni. Az alapár (1.4 16V Pop) 4 405 000 Ft.



A legtöbb márkakereskedésbe már megérkeztek a kereskedői tesztautók, így már ki lehet próbálni azokat és alaposan szemügyre lehet venni a rakteret. Ezeken felül folyamatosan érkeznek az autók a magyarországi készletre, aki ebből választ magának autót, az akár már február második felében beleülhet az új Tipo kombijába.

Az Autó-Motor ott van a Facebookon is! Klikkelj ide, és lájkolj minket a legérdekesebb hírekért és a lappal kapcsolatos friss infókért!