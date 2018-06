Hirdetés

A magyar piac jelenlegi legnépszerűbb új autója büszke lehet felmenőjére, hiszen az 1988-as első generációt valódi terepjárónak szánták. Bár az apró Samurai fölé pozicionálták, még az 1991-es ötajtós is rövidebb volt az esztergomi utódnál. 4031 mm-es hosszából még 145 mm hiányzott, hogy utolérje a negyedik generációt. Ami a Japánban Escudo néven debütált, első háromajtóst illeti, a maga 3650 mm-ével épp csak hosszabb volt az itthon kapható legkisebb Suzukinál, a 3600 mm-es Celeriónál. Ekkora karosszéria azonban éppen megfelelt a célnak, ugyanis a japánok a 4×4-es riválisoknál könnyebb terepjáróban gondolkoztak.

Az Európában Vitara néven megismert autó tömege nem érte el az egy tonnát, 2200 mm-es tengelytávjával egyszerű volt a manőverezés, az úttalan utakon alvázas felépítése és terepváltója is a vevők hasznára vált. 1,6 literes, 8 szelepes, 80 lóerős motorjához ötfokozatú kézi váltót kapcsoltak, belseje a Samuraiénál tágasabb és komfortosabb, külseje modernebb és divatosabb volt. Az ötajtós változat bevezetésével a hátsó lábtér és a csomagtér is méretesebb lett, megjelent a hátsó laprugót váltó tekercsrugó, a motor 16 szelepes, befecskendezős változatban már 100 lóerőt teljesített, és a szervokormány is az alapfelszereltség része lett. A Vitara egy csapásra befutott.

Annak ellenére, hogy akkoriban rétegmodellnek számított, a terepjárók piacán nagy részesedést szerzett. Csaknem az egész világon kapható volt, és szinte minden piacon saját néven árulták. Az USA-ban Suzuki Sidekick néven jelent meg, később a General Motorsszal közösen futtatott észak-amerikai változatot Geo és Chevrolet Trackerként lehetett kapni az USA-ban, majd GMC Tracker, illetve Asüna és Pontiac Sunrunnerként Kanadában. Helyi gyártásból származott a spanyol Santana 300-as és 350-es licencmodell, de még Japánban is kétféle néven ismerik, ugyanis 1994-ben a 2,0 literes dízelért cserében a Mazda is felvette a kínálatába Proceed Levanteként. Ebben az évben került bele a Suzuki első hathengeres motorja, a 2,0 literes V6-os is. Karrierje 1998-ig tartott, de a Santana csak 2006-ban állt le a gyártásával.

20 éves a Grand Vitara

Az 1998-ban piacra dobott második generáció Grand előneve a nagyobb méretek mellett az erősebb motorokra és a kibővített szolgáltatásokat tükröző, magasabb árcédulára is utalt. A golyósoros helyett fogasléces kormányművel felszerelt új Vitara már a szabadidő-autókkal is felvette a versenyt, miközben alvázas felépítése és összkerékhajtása továbbra is alkalmassá tette a terepjárásra.

Az USA-ban elérhető nyújtott ötajtós, az XL-7-es korának legkedvezőbb árú hétüléses SUV-ja volt. A rövid, háromajtós is elérhető maradt, a zárt kivitelt Japánból, a vászontetőst a GM-mel közös kanadai gyárból szállították Európába.