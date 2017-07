Óriási balhé lett egy egyszerű parkolásból Angliában, 60 fontos, azaz kicsit több mint 20 ezer forintos bírságot kellett befizetnie ugyanis egy hölgynek, akinek szent meggyőződése volt, szabályosan parkolt.

A parkolóőrök állítják azonban, a Ford túllógott a vonalon, és ezt fényképpel bizonyították is, sőt, le is mérték, és valóban túllógott a kereke néhány milliméterrel, ám a bírság így is túlzónak tűnik.



Így gondolta ezt a „mikuláscsomagot” begyűjtő Deborah Adwent is, aki természetesen kérvényezte, a képeket látva engedjék el a pénzbüntetést.

A döntést azonban helyben hagyták, így fizethet 20 ezer forintot azért, mert nem tekerte vissza a kormányt középre… Szerinted jogosan?